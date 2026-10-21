Bartın'da FSM lisesinde dolap deliğine sıkışan öğrencinin parmağını itfaiye kurtardı

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BARTIN'da lisede eşya dolabının deliğine parmağı sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet (FSM) Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir öğrencinin sınıftaki eşya dolabının deliğine parmağı sıkıştı. Öğretmenler ve arkadaşlarının çabasına rağmen parmak çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Okula gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla öğrencinin parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Öğrencinin parmağında yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı