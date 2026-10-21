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Bartın'da FSM lisesinde dolap deliğine sıkışan öğrencinin parmağını itfaiye kurtardı

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Bartın'da FSM lisesinde dolap deliğine sıkışan öğrencinin parmağını itfaiye kurtardı
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Bartın'daki FSM Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde bir öğrencinin parmağı sınıftaki eşya dolabının deliğine sıkıştı. Öğretmenler ve arkadaşlarının çabasına rağmen çıkarılamayan parmak, okula gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı; yaralanma olmadığı öğrenildi.

BARTIN'da lisede eşya dolabının deliğine parmağı sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet (FSM) Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir öğrencinin sınıftaki eşya dolabının deliğine parmağı sıkıştı. Öğretmenler ve arkadaşlarının çabasına rağmen parmak çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Okula gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla öğrencinin parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Öğrencinin parmağında yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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