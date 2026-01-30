Haberler

Bartın'da evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bartın'ın Yeşilkaya köyünde meydana gelen ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bartın'da çıkan ev yangını söndürüldü.

Merkez ilçeye bağlı Yeşilkaya köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bartın Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

