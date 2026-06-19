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Ayağındaki misina nedeniyle tellere takılan güvercin kurtarılıp, berberde pansumanı yapıldı

Ayağındaki misina nedeniyle tellere takılan güvercin kurtarılıp, berberde pansumanı yapıldı
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ayağına misina dolanan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından elektrik tellerinden kurtarıldı. Berberde misinaları kesilip pansuman yapılan güvercin doğaya salındı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde ayağına dolanan misina nedeniyle elektrik tellerinde asılı kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Berberde ayağındaki misinalar kesilip, pansumanı yapılan güvercin ardından doğaya salındı.

Olay, sabah saatlerinde Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Ayağına dolanan misina nedeniyle elektrik tellerine takılı kalan güvercini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, uzatılan merdivenle güvercini bulunduğu yerden indirerek kurtardı. Ayağındaki misinaların çıkarılması için ilçede berberlik yapan Murat Güngör'ün iş yerine götürülen güvercinin ayağına dolanan misinalar jiletle dikkatlice kesildi. Yaralı bölgesine pansuman yapılan güvercin, bakımının ardından yeniden doğaya bırakıldı. Diğer yandan güvercinin kurtarılma anı ile yapılan pansuman, kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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