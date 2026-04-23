Bartın'da el freni çekilmeyen otomobili son anda durdurdu

BARTIN'da bir pastanenin önüne el freni çekilmeden park edilen otomobilin geriye kaymasını işletme sahibi önledi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir pastanenin önünde meydana geldi. Otomobilini iş yerinin önüne park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Eğimli zeminde bir süre sonra hareket etmeye başlayan otomobil geri kaymaya başladı. Durumu fark eden işletme sahibi Kemal Ateş, hızla iş yerinden çıktı ve araç kapısından uzanarak el frenini çekti. Otomobilin durdurulduğu o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı