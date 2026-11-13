Bartın'da dengesini kaybeden alkollü kişi ırmağa düşüp itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da dengesini kaybeden alkollü kişi ırmağa düşüp itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'da gece saatlerinde alkol aldıktan sonra dengesini kaybeden kişi, yaklaşık 2 metre yükseklikten Bartın Irmağı'na düştü. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BARTIN'da alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek ırmağa düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alan ve ismi öğrenilemeyen kişi, Bartın Irmağı kenarında dolaştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten ırmağa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı