Bartın'da Bozayıyı Vuran Kaçak Avcılara 170 Bin TL Ceza

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda bozayı avlayan iki kaçak avcıya toplamda 170 bin TL idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ekipleri, fotokapanlar kullanarak olayı tespit etti ve avcıların kimliklerini belirledi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde ormanda bozayıyı vuran 2 kaçak avcıya toplam 170 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, önceki gün ilçedeki ormanda yaşandı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için ormanın belirli noktalarına fotokapan yerleştirdi. Fotokapan görüntülerini izleyen ekipler, 2 avcının fenerle ışık tuttukları bozayıya tüfekle ateş ettiğini, ayının vurulup öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, araç plakasından bozayıyı vuranların R.Ü. ve İ.D. olduğunu tespit etti. R.Ü. ve İ.D.'ye avlanması yasak yaban hayvanları öldürme yasası kapsamında toplam 170 bin TL idari para kesilip, haklarında adli işlem başlatıldı. Bozayı ise ekipler tarafından ormana gömüldü.

