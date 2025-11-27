Bartın'da Bozayı ve Yavrularının Yola İnişi Görüntülendi
Bartın'ın Gökçekıran köyünde, ormandan köy yoluna inen bozayı ve iki yavrusu bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ayılar, yaklaşık 50 metre boyunca otomobilin önünde koştuktan sonra ormana kaçtı.
BARTIN'da ormandan köy yoluna inen bozayı ve 2 yavrusu, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Gökçekıran köyünde yola inen bozayı ve 2 yavrusu, bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 50 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayılar daha sonra ormana kaçtı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel