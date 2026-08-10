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Bartın'da Ağaç Tokmakla Cinayet

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Bartın'da bir kişi tartıştığı arkadaşını, kafasına ağaç tokmakla vurarak öldürdü.

Bartın'da bir kişi tartıştığı arkadaşını, kafasına ağaç tokmakla vurarak öldürdü.

Kozcağız beldesi Avgölü mevkisinde Aydın B. (56) ile Osman T. (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın B, arkadaşı Osman T'nin kafasına ağaç tokmakla vurarak kaçtı.

Bir süre sonra Osman T'yi hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan Aydın B, jandarma ekiplerince Boğaz mevkisinde yakalandı.

Kaynak: AA
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