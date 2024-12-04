Bartın'da baraka yangını: 1 ölü
Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangında 56 yaşındaki Hüsnü C. yaşamını yitirdi. Yangın sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktı ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bartın Çaydüzü Mahallesi Balamba mevkisinde, Hüsnü C'nin (56) yaşadığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası barakada yapılan incelemede Hüsnü C'nin cesedine ulaşıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Barakanın yandığını haber alarak olay yerine gelen Hüsnü C'nin ablası Sema B. sinir krizi geçirdi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.