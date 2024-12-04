Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Bartın'da baraka yangını: 1 ölü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangında 56 yaşındaki Hüsnü C. yaşamını yitirdi. Yangın sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktı ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bartın Çaydüzü Mahallesi Balamba mevkisinde, Hüsnü C'nin (56) yaşadığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası barakada yapılan incelemede Hüsnü C'nin cesedine ulaşıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Barakanın yandığını haber alarak olay yerine gelen Hüsnü C'nin ablası Sema B. sinir krizi geçirdi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartın'da baraka yangını: 1 ölü
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
img

Küçük kızı dakikalarca taciz etti
img

Narin cinayeti ile ilgili rapor talepleri reddedildi
img

Bu son maçı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.