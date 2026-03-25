Bartın'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bartın'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Nurtaç Arslan başkanlığında Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, metruk binaların tespit edilmesi ve metrukluklarının giderilmesine yönelik Bartın Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi.

2024-2028 İl Eylem Planı kapsamında Bartın Üniversitesi ve İl Müftülüğünce yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumları yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, temel stratejilerin belirlenmesi ve il eylem planlarının hazırlanması görüşüldü.

Vali Arslan, 2026 yılında da madde, sigara ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı etkin ve önleyici tedbirlerin kararlılıkla alınması gerektiğini söyledi.

Arslan, bağımlılıkla mücadelenin daha bilinir ve görünür hale getirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşların faaliyet, denetim ve farkındalık çalışmalarını artırmasının önem taşıdığını kaydetti.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ile ilgili kurum müdürleri katıldı.