Bartın'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bartın'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Nurtaç Arslan başkanlığında Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, metruk binaların tespit edilmesi ve metrukluklarının giderilmesine yönelik Bartın Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi.

2024-2028 İl Eylem Planı kapsamında Bartın Üniversitesi ve İl Müftülüğünce yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumları yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, temel stratejilerin belirlenmesi ve il eylem planlarının hazırlanması görüşüldü.

Vali Arslan, 2026 yılında da madde, sigara ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı etkin ve önleyici tedbirlerin kararlılıkla alınması gerektiğini söyledi.

Arslan, bağımlılıkla mücadelenin daha bilinir ve görünür hale getirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşların faaliyet, denetim ve farkındalık çalışmalarını artırmasının önem taşıdığını kaydetti.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler

Bayram sonrası gözler Meclis'te! İşte tarihi kurulun üyeleri
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Trump'tan Veliaht Prens için dikkat çeken sözler: O bir savaşçı, bizimle birlikte savaşıyor

Trump bunu savaşın başından beri ilk kez söyledi
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Tel Aviv'de karga istilası! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Tel Aviv'de ilginç görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor