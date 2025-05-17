Bartın'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Kişi Tüfekle Öldürüldü

Bartın'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 3 Kişi Tüfekle Öldürüldü
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini tüfekle öldürdü. Olay sonrası saldırgan gözaltına alındı.

Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini tüfekle öldürdü.

Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Mehmet D. (65) ile kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet D, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Erhan D. ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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