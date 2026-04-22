Bartın'da 8 bin 50 ilkokul öğrencisine oyuncak dağıtıldı

Bartın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 8 bin 50 öğrenciye hayırsever iş insanları tarafından temin edilen oyuncaklar dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, çocukların hediyelerle bayramı daha coşkulu kutlamalarını istedi.

İstanbul'da hayırsever iş insanları tarafından temin edilen çeşitli oyuncaklar, il genelindeki 41 ilkokulda düzenlenen programlarla öğrencilere ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Merkez Çaydüzü İlkokulu'ndaki törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocukları sevindirmek, mutlu etmek için oyuncak dağıtıldığını söyledi.

Aşçı, çocukların hediyelerle bayramı daha coşkulu kutlamalarını istediklerini dile getirerek, İstanbul'daki hayırsever iş insanlarına ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Çaydüzü İlkokulu konferans salonunda düzenlenen programda, okuldaki 124 öğrenciye İl Milli Eğitim Müdürü Aşçı ve okul idarecileri tarafından oyuncaklar dağıtıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
