Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 36 kişi hakkında dava açıldı

Bartın'da, 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarıyla 10'u 18 yaşından küçük olmak üzere 36 kişi hakkında dava açıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda mağdurun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerin istismarına uğradığı belirlendi.

Kentte 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.

Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlendi. İddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişinin tutuklu bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
