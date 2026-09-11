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Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Tuğrul, basın mensuplarıyla buluştu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Tuğrul, basın mensuplarıyla buluştu
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Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bartın Adliyesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Tuğrul, özellikle uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, son 2 ayda "uyuşturucu ticareti" kapsamında 10 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Uyuşturucu başta olmak üzere terör, suç örgütleri ve kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceğini ifade eden Tuğrul, yürütülen çalışmaların temel amacının Bartın'da vatandaşların kendilerini daha güvenli hissetmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Tuğrul, "Amacımız sokağa rahat nefes aldırmak. Bartın halkı çocuklarını sokakta daha rahat gezdirsin, çocuklarını eğlence merkezlerine, oyun alanlarına ve okullarına güven içerisinde gönderebilsin." ifadelerini kullandı.

Suçla mücadelede basın mensuplarının desteğinin de önemli olduğunu, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Tuğrul, "Tek amacımız var, Bartın halkının menfaati, Bartın halkının sokağa rahatça çıkabilmesi, evladını sokakta rahatça, güvenle gezdirebilmesidir." dedi.

Tuğrul, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA
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