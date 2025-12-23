Haberler

Bartın Belediyesinden Adıyaman'daki çevre düzenlemelerine destek

Güncelleme:
Bartın Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a malzemelerle dolu bir destek tırı gönderdi. Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, bu yardımların dayanışma ve birlik olmanın önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bartın Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'a çevre düzenlemesi için çeşitli malzemelerden oluşan destek tırı gönderildi.

Belediye atölyelerinde personelin emeğiyle imal edilen kamelya, bank ve çeşitli donatı malzemelerinden oluşan destek tırı, Adıyaman Belediyesinin resmi talebi doğrultusunda deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, gazetecilere, 6 Şubat'ta 2023'te yaşanan deprem felaketinin herkese dayanışmanın ve birlik olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Belediye olarak ilk günden bu yana depremzede vatandaşların yanında olduklarını aktaran Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Kendi atölyelerimizde, kendi personelimizin emeğiyle ürettiğimiz kamelya, bank ve çeşitli kent donatılarını Adıyaman Belediyemizin resmi talebi doğrultusunda bölgeye ulaştırdık. Ekiplerimizin Adıyaman'da bizzat sahaya inerek kurulum ve montaj çalışmalarını gerçekleştirmesi, bu desteğin sadece gönderimden ibaret olmadığını, gönülden yapılan dayanışma örneği olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, deprem sonrası sosyal yaşamın yeniden canlandırılması, vatandaşların nefes alabileceği ortak alanların oluşturulması ve şehir estetiğinin iyileştirilmesi açısından önemli katkı sağlayacaktır. Zor zamanlarda şehirlerimizin birbirine destek olması, yaraların daha hızlı sarılmasını sağlıyor. Bartın olarak imkanlarımız dahilinde deprem bölgesine katkı sunmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Dayanışma ruhuyla hareket ederek, hep birlikte daha güçlü geleceği inşa edeceğimize inanıyorum. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde her zaman dayanışmaya hazırız."

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
