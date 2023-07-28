Bartın Belediyesi ile Sendikalar Arasında İş Sözleşmesi Protokolü İmzalandı

Bartın Belediyesi ile Belediye İş Sendikası ve Türkiye Denizciler Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, 574 personeli kapsayan ek protokol ile işçi ücretlerine yüzde 34 asgari ücret farkı, yüzde 26 da ilave olmak üzere yüzde 60 zam yapılmasına karar verildiğini belirterek, ek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş ise ek protokol için ilk görüşmelere başladıkları andan itibaren Belediye Başkanı Fırıncoğlu'nun duyarlı davrandığını dile getirerek, yaşanan ekonomik şartlar nedeniyle işçilere bir nebze de olsa destek olmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştıklarını kaydetti.