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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

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Bartın Belediye Başkanı ve MHP'den Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Yaşar Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada, Fırıncıoğlu'nun adaylığının kendisine, Bartın'a, MHP ve AK Parti teşkilatlarına hayırlı olmasını diledi.

Bartın Belediye Başkanı ve MHP'den Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Yaşar Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada, Fırıncıoğlu'nun adaylığının kendisine, Bartın'a, MHP ve AK Parti teşkilatlarına hayırlı olmasını diledi.

Arslan, teşkilatların tüm kademeleriyle sahada olacağını belirterek, "İnşallah 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında kazananın Bartın olacağına, Cumhur İttifakı adayının kazanacağına inanıyorum. Bunu da hep beraber başaracağız." dedi.

Fırıncıoğlu ve MHP teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Arslan, 21 Ocak Pazar tüm teşkilatların katılımıyla aday tanıtım toplantısı yapacaklarını kaydetti.

MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik de yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı ruhuyla hareket edeceklerini dile getirerek, "31 Mart'ta sınava gireceğiz. Hem hükümetimiz hem ilimizden çıkan Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Bey hem milletvekilimiz Yusuf Aldatmaz ile kol kola girdiğimizde büyüyen Bartın'ı daha da büyüterek geleceğe hazırlayacağız." diye konuştu.

AK Parti ve MHP'den belediye başkan aday adayı olup da bundan sarfınazar edenlere teşekkür eden Fırıncıoğlu, "Haklarını helal etmelerini istiyorum. Bundan sonraki süreçte yanımda olacaklarını biliyorum. Ben de şu görmüş olduğunuz teşkilatın emrinde olacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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