Baro Başkan adayı Av. Çağlar Özel, Ankara Baro Başkanlığı'ndan istifa eden eden Koranel'e yanıt verdi

ANKARA (Haberler.com) - Eski Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilmesinin ardından 8 Aralık 2021 tarihi itibariyle Ankara Barosu Başkanı olan Kemal Koranel, Ankara Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Koranel, "Baromuzun yönetim kurulu benim olmadığım bir toplantıda aidat ödemeyen avukatı barodan atma kararı almış. Bu son noktaydı" dedi.

KORANEL'E YANIT VERDİ

Bu gelişmelerin ardından Ankara Barosu'nda başkan adayı Çağlar Özel, Koranel'e yanıt verdi. Koranel'in ,"Baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dahil olmayacağını" sözlerine değinen Özel, "Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna bu kirli siyasetin aktörlerini bu kirli siyasetin aktörlerini de açıkça ifade etmesi, taşıdığı sıfatların ve mesleki onurun gereğidir" diye konuştu.

Özel'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:"Ankara Baro Başkanımız Sayın Kemal Koranel'in başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifasına ilişkin açıklamasını ibretle okudum.

Bilindiği üzere Sayın Koranel Ankara Baro Başkanımız Sayın Erinç Sağkan'ın TBB Başkanı seçilmesi üzerine başkan yardımcısı olduğu Baromuz Yönetim Kurulu'nda oy birliği ile Baro Başkanı olarak seçilmiştir.

"İSTİFA GEREKÇELERİ ADAYLIK ÇEKİŞMESİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Sayın Başkan'ın istifa gerekçeleri organ seçimlerine dönük aynı ekip içinde bölünme ve adaylık çekişmesi olarak kabul edilemeyecek ölçüde çarpıcı ve meslek kuruluşumuz adına bir o kadar da endişe vericidir.

Sayın Koranel açıklamasında "vesayeti gelenek haline getiren zihniyetin taleplerini yerine getirmediği için kendisine karşı algı operasyonu yapıldığını, Yönetim Kurulu'nun kendisi aleyhine oy çokluğu ile kararlar aldığını, Baro'nun bir kısım odaklara tesliminin amaçlandığını..." belirtmiş devamla "...Baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dâhil olmayacağını…" İfade ederek "…baro başkanına karşı başka hesaplarla arkadan iş çevirerek bir şey elde edilemeyeceğini" belirtmiş, yapılacak organ seçimlerinde aday olacağını da ima etmiştir.

"BU ZİHNİYETİN TEMSİLCİLERİ KİMDİR?

Sayın Başkanın sözleri her meslek mensubunun dikkatle üzerinde düşünmesini gerektirecek kadar ciddiye alınmalıdır. Şahsımın Baro Başkanlığına adaylık gerekçeleri esasen sayın Başkanın açıklamalarında saklıdır. Sayın Başkan vesayeti gelenek haline getirmiş bir zihniyetten ve o zihniyetin taleplerini yerine getirmediğinden bahsetmekte ve bu sebeple de kendisine karşı algı operasyonu yapıldığını belirtmektedir.

Sayın Başkan'a sormak isterim: Hepimizin ofislerini süsleyen "Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hâkime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı" sözlerinin hepsi mi yalandı?

Açıkça, madem ve üstelik vesayeti gelenekselleştirmiş bir zihniyet varsa bu zihniyetin temsilcileri kimlerdir? Açıklamanız gerekmez mi? Sizden bu zihniyet ne tür taleplerde bulunmuştur ki yerine getirmeniz mümkün olmamıştır? Söylemeniz icap etmez mi?

Başkan yardımcısı olarak aynı ekip içinde bulunuyorken Baro Başkanı seçilmiş olmanız hatırlanınca kamuoyunu şeffaf olarak aydınlatmanız omuzlarınızda yük değil midir? Madem Baromuzun "Bir kısım odaklara" teslim edilmek istendiğini açıkça söylemektesiniz o halde bu odaklar nedir, kimlerdir, legal yapılar mıdır, amaçları nedir açıklamayacak mısınız?

Baromuzu bir kısım adaklara teslim etmek isteyenler kimlerdir? Sayın Başkan'ın açıklamaları yüzleşmemiz gereken gerçeklerin çok daha derin olduğunu göstermektedir.

"AKTÖRLERİ İFADE ETMESİ GEREKİR"

Sayın Başkan ,"Baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dahil olmayacağını" belirttiğine göre kendisinin meslektaşlarımıza ve kamuoyuna bu kirli siyasetin aktörlerini bu kirli siyasetin aktörlerini de açıkça ifade etmesi, taşıdığı sıfatların ve mesleki onurun gereğidir.

Sayın Başkan Baro Başkanı olarak bile karşı durmaya gücünün yetmediği odaklardan, dev bir vesayet zihniyetinden ve kirli ellerden bahsettiğine göre kamuoyu ve meslektaşlarımızın süslü cümleler arkasında gizlenen gerçekleri ve aktörlerini bilmeye hakkı vardır.

Madem sayın başkan bu cümleleri kurmuştur o halde gereğini yapmalı, şerefli üyelerimizi töhmet altında bırakmadan bildiklerini ve aktörlerini açıkça söylemelidir.

"ADAY OLARAK SON DERECE ÜZGÜN OLDUĞUMU DA İFADE ETMEK İSTERİM"

Baro Başkanı adayı olarak son derece üzgün olduğumu da ifade etmek isterim. Baro Başkanlığı esasen avukatlara hayatı zorlaştıran fahri görevlerdir. Kutsal savunma mesleğinin mesleki örgütünün temsiline talip olanlar etik değerlere ne ölçüde bağlı olurlarsa o denli özgül ağırlığa da sahip olacaklarını unutmamalıdırlar.

"HER ADAY ARKADAŞ KURUMSAL AÇIKLAMALARI BİR KEZ DAHA OKUMALI"

Her aday arkadaşımız baromuzun kamuoyuna yaptığı kurumsal açıklamaları bir kez daha okumalı ve dikkat çekilen ilkesel duruşları içselleştirdiğini de içten şekilde ortaya koymalıdır. Aksi halde sıkça eleştiri getirdiğimiz kötü örneklerden farkımız kalmayacaktır.

Sayın Başkanın açıklamalarıyla ortaya çıkan aysbergin küçük parçası bile, meslek örgütümüzün ne denli bir kirliliğin kıyısında bulunduğunu ve hususun bilinen reflekslerle görmezden gelindiğini de göstermektedir.

"ÇUVALDIZI KENDİMİZE BATIRMA GÜNÜDÜR"

Etik ölçüleri, moral değerleri, demokratik gelenekleri ikinci plana itilmiş bir Baro seçiminden çıkacak sonucun hukuk hayatımıza, mesleğimize bir hayrının dokunmayacağı gün gibi ortadadır. Bu gün çuvaldızı kendimize batırma günüdür. Bu gün Baroların kirlenmesine izin vermeyeceğimizi en güçlü şekilde ifade etme günüdür.