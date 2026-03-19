BARİYERLERİ AŞAN OTOMOBİL ALT YOLA DÜŞTÜ; 1'İ BEBEK 4 YARALI

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aşarak alt yola düştü. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Rüştiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Yasin A. (34) yönetimindeki 16 ANG 891 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpıp aşan otomobil alt yola düşerken, sürücü ile eşi Şeyma A. (34) ve çocukları Sadık A. (11) ile 2 aylık Kerem A. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
