Mardin'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, İpek Yolu Tilkitepe mevkisinde meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 NL 381 plakalı tır, İpek Yolu Tilkitepe mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, tırın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel