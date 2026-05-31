Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşi Derya Çelik'i barışma bahanesiyle bir araya gelip tabancayla öldüren Murat Çelik, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
TUTUKLANDI
Elazığ'da barışmak için bir araya geldiği boşanma aşamasındaki eşi Derya Çelik'i çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Murat Çelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Çelik, tutuklandı.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı