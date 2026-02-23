Haberler

Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi

Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu otoyolda üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyreden 18 yaşındaki genç, önündeki otomobile çarparak hayatını kaybetti. Kaza, gencin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi, Gaziantep'te üzerine uzandığı bisikletle otoyolda otomobile çarparak hayatını kaybetti.
  • Kaza, 21 Şubat'ta akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi.
  • Kaza anı, Tanrıverdi'nin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te üzerine uzandığı bisiklet ile otoyolda otomobile çarpan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

GENÇLERİN BİSİKLETLİ ŞOVU ÖLÜMLE SONLANDI

Kaza, 21 Şubat'ta akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi üzerine uzandığı bisiklet ile otoyolda otomobile çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıverdi, kurtarılamadı. Tanrıverdi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Barış, üzerine uzandığı bisiklet ile otomobile çarptı; hayatını kaybetti

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza, Tanrıverdi'nin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Tanrıverdi'nin üzerine uzanarak sürmeye çalıştığı bisikletle sola manevra yapmaya çalıştığı ardından önündeki otomobile hızla çarpması yer aldı.

Barış, üzerine uzandığı bisiklet ile otomobile çarptı; hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
