Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi
Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu otoyolda üzerine uzandığı bisikletle akrobatik hareketler yaparak seyreden 18 yaşındaki genç, önündeki otomobile çarparak hayatını kaybetti. Kaza, gencin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Kaza, 21 Şubat'ta akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi.
- Kaza anı, Tanrıverdi'nin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, 21 Şubat'ta akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren Mahallesi tarihi İpekyolu üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki Barış Tanrıverdi üzerine uzandığı bisiklet ile otoyolda otomobile çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıverdi, kurtarılamadı. Tanrıverdi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza, Tanrıverdi'nin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Tanrıverdi'nin üzerine uzanarak sürmeye çalıştığı bisikletle sola manevra yapmaya çalıştığı ardından önündeki otomobile hızla çarpması yer aldı.