Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Barış Pınarı harekat bölgesinde terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. "ETKİSİZ HALE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ" Milli Savunma Bakanlığı, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı. "ATEŞ DESTEK VASITALARIYLA VURULDU" MSB'den şu ifadeleri kullandı: "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/ Ypg'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." AA / Mehmet Tosun - Güncel Suriye YPG PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.