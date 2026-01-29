Barış Manço, ölüm yıl dönümünde, çocukken yaşadığı evin önünde anıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde, usta sanatçı Barış Manço'nun ölümünün 27. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Manço'nun 'Gülpembe' şarkısı seslendirildi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde, sanatçı Barış Manço, vefatının 27'nci yıl dönümü nedeniyle, 3 yaşına kadar yaşadığı evin önünde 'Gülpembe' şarkısıyla anıldı.
Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 27'nci yıl dönümünde ilçede düzenlenen etkinlikle anıldı. Tarihi Hamam Sokak'ta bulunan, sanatçının annesi Rikkat Uyanık ile birlikte 3 yaşına kadar yaşadığı evin önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kozan Belediyesi Ebulfez Elçibey Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından 'Gülpembe' eseri seslendirildi.
Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel