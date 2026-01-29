Barış Manço, ölüm yıl dönümünde, çocukken yaşadığı evin önünde anıldı
ADANA'nın Kozan ilçesinde, sanatçı Barış Manço, 27. ölüm yıl dönümünde, 3 yaşına kadar yaşadığı evin önünde düzenlenen etkinlikte 'Gülpembe' şarkısıyla anıldı.
Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 27'nci yıl dönümünde ilçede düzenlenen etkinlikle anıldı. Tarihi Hamam Sokak'ta bulunan, sanatçının annesi Rikkat Uyanık ile birlikte 3 yaşına kadar yaşadığı evin önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kozan Belediyesi Ebulfez Elçibey Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından 'Gülpembe' eseri seslendirildi.
