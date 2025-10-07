Haberler

Barış Duman Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atandı

Barış Duman Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun son kararnameyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Barış Duman, adliyedeki görevine başladı ve karşılama töreni düzenlendi.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) son yayımladığı kararnameyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Barış Duman, Bakırköy Adliyesi'ndeki görevine başladı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararname ile görev yeri değişerek, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Barış Duman için Bakırköy Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl'ın çiçekle karşıladığı Başsavcı Duman, adliyede görevli hakimler, savcılar ve adliye personeli ile tek tek selamlaştı. Atrium alanındaki hatıra fotoğrafı çekiminin ardından odasına çıkan Başsavcı Barış Duman, görevine başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

