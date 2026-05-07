Barış Anneleri Heyeti, MHP Grup Başkanvekilleri Kılıç ile Akçay'ı Ziyaret Etti

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, beraberlerinde Barış Anneleri Heyeti ile "Anneler Günü" dolayısıyla MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay'ı TBMM'de ziyaret etti.

Ziyarette, MHP heyeti Barış Anneleri'ne karanfil, Barış Anneleri ise MHP heyetine "barışın sembolü" olarak nitelendirdikleri beyaz tülbentler verdi. MHP Grup Başkanvekili Kılıç da bir anneye sarı renkli şal armağan etti.

MHP'li Kılıç ve Akçay, bir saat süren görüşmenin ardından Barış Anneleri'ni kapı önüne çıkarak uğurladı. Barış Anneleri de görüşmeden "Barışlı günlerde" diyerek ayrıldı.

Gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını Barış Anneleri adına Müzeyyen Bütün Kürtçe olarak yanıtladı. Bütün'ün sözlerini görüşmeye katılan Ayşegül Doğan, Türkçe'ye çevirdi.

Bütün, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederiz. MHP bugün bize kapılarını açtı, Barış Anneleri'nin taleplerini dinledi ve görüşme talebimize olumlu yanıt verdi. Bizi karanfillerle karşıladılar. Temennimiz, önümüzdeki günleri ve zamanları birlikte barış içinde, güzellikler içerisinde geçirebilmemizdir." ifadesini kullandı.

Barış Annesi Afife Kartal da "Burada bulunan üç kişi olarak, tüm Barış Anneleri adına onları temsil ediyor; barışı getirmeyi ve barışı umut ediyoruz. Hem Birez (Sayın) Öcalan hem de Birez (Sayın) Bahçeli'nin verdikleri mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz, arkasındayız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Barış Anneleri heyetinin, siyasi parti ziyaretleri, bugün saat 16.00'da DEVA Partisi ve saat 17.00'de Saadet Partisi ile devam edecek. Heyet, 8 Mayıs Cuma günü ise saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'ni, saat 14.00'da Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA