Barbara Hannigan, BİFO ile İstanbul'da Konser Verecek

Güncelleme:
Grammy ödüllü şef ve soprano Barbara Hannigan, 11 Aralık'ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'de eserlerini seslendirecek. Konser öncesi söyleşi de yapılacak.

Grammy ödüllü şef ve soprano Barbara Hannigan, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile 11 Aralık'ta İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'de konser verecek.

Borusan Kocabıyık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Kanadalı sanatçı Richard Strauss'un başyapıtı "Metamorfozlar" ile Francis Poulenc'in "La Voix Humaine" (İnsan Sesi) eserini yorumlayacak.

Bugüne kadar 85'in üzerinde yeni yapıtın prömiyerini gerçekleştiren sanatçı, İnsan Sesi'ni ilk kez 2015'te Paris Operası'nda soprano olarak seslendirdi. İzleyiciler, Hannigan'ın teatral oyunculukla işlediği performansı Türkçe alt yazıyla ekrandan izleyebilecek.

Hannigan, şef ve soprano olarak yürüttüğü çalışmalarla Gothenburg Senfoni, Londra Senfoni Orkestrası, Radio France Filarmoni Orkestrası, Lozan Oda Orkestrası, Royal Concertgebouw, Cleveland ve Münih Orkestraları gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla aynı sahneyi paylaştı.

Sanatçı, 2018 Grammy Ödülü'nün yanı sıra Edison ve Juno ödülleri, 2020 Glashütte ile 2021 Leonie Sonning Müzik Ödülü, 2022'de Gramophone Yılın Sanatçısı Ödülü, 2025 Polar Müzik Ödülü'nü aldı.

Konser öncesi söyleşi yapılacak

Aydın Büke ve Sibil Arsenyan, konser öncesi Dolmabahçe Salonu'nda bir söyleşi yapacak.

Radyo Borusan Klasik'teki canlı konser yayınları, bu sezon devam edecek. Orkestranın seçilen konserleri, ocak 2026'dan itibaren Borusan Sanat YouTube hesabında izlenebilecek.

Konserlere ilişkin detaylı bilgiye "borusansanat.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
