Barbados'ta İsrail'in Gazze'deki Soykırımı İçin Dava Açıldı

Karayipler ülkesi Barbados'ta, hükümetten, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı karşısında somut adım atılmasının talep edildiği davanın duruşması yapıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Karayipler Barış ve Entegrasyon Hareketi'nin (CMPI), İsrail'in soykırımı hakkında Barbados Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davanın duruşması görüldü.

Barbados hükümetine, dış politikayı uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle uyumlu hale getirme çağrısı yapılan duruşmada, hükümetten Gazze'de devam eden soykırım karşısında somut adım atılması talep edildi.

Mahkemeden, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı beyanatı istenen duruşmada, Barbados'ta Gazze'deki soykırıma karışanların soruşturulması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail pasaportuna sahip kişilerin ülkeye giriş yaptığı tüm yerlerde sıkı bir taramadan geçirilmesi ve soykırıma karıştığından şüphelenilen kişilerin sınır dışı edilmesi talep edildi.

CMPI yetkilisi David McDonald Denny ise "Barbados ve Karayipler Topluluğu (CARICOM), Güney Afrika'da apartheid karşıtı harekete destek vermiştir. Modern bir apartheid ve soykırıma göz yumamayız." ifadesini kullandı.

Bir sonraki duruşmanın tarihinin ise 21 Temmuz olarak belirlendiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 338 Filistinli hayatını kaybetti, 135 bin 957 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 780 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 916 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 743'e, yaralıların sayısı da 4 bin 891'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.