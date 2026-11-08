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Barak, Eisenkot'a Netanyahu hükümetini değiştirmek için süreci hızlandırma çağrısı yaptı

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Eski İsrail Başbakanı Barak, hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'a süreci hızlandırma çağrısı yaparak önceliğin Netanyahu hükümetini değiştirmek olduğunu söyledi. Eisenkot'un hükümeti kurabilmesi için 61 milletvekili desteği ve Arap partilerinin desteği gerekiyor.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a süreci hızlandırma çağrısında bulunarak önceliğin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti değiştirmek olduğunu söyledi.

Barak, İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, Eisenkot'un mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini belirterek "En önemli taahhüt Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmak, ilk öncelik bu hükümeti değiştirmek." ifadelerini kullandı.

Arap partilerinin kurulacak hükümete katılmasına karşı olmadığını söyleyen Barak, "Bütün seçenekler iyi. Araplar hükümette yer alırsa bu da iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de 1999-2001 yıllarında başbakanlık yapan Barak, Netanyahu olmadan Likud Partisi'nin de bir ulusal birlik hükümetinin ortağı olabileceğini ifade etti.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümet kurma yetkisini 67 milletvekilinin desteğini almayı başaran muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı aldığını duyurmuştu.

Netanyahu ise dün akşam yayımladığı görüntülü mesajda, "İran'ın nükleer tehdidiyle mücadele etmek ve İsrail'in Yahudi devleti kimliğini korumak" amacıyla ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunmuştu.

Eisenkot, Netanyahu'nun birlik çağrısına karşı çıkarak, Başbakan'ın görevdeki günlerinin sayılı olduğunu anladığı için bu söylemi kullandığını ve İsrail toplumunu bölmeye çalıştığını savunmuştu.

Eisenkot, Likud ve müttefiklerinin aşırı sağcı partilerle ittifaklarını sona erdirmeleri ve açıkladığı dört ilkeyi kabul etmeleri halinde kendi liderliğinde kurulacak hükümete katılabileceklerini belirtmişti.

İsrail'de hiçbir siyasi bloğun tek başına hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Eisenkot'un hükümeti kurabilmesi için diğer partilerle anlaşması gerekiyor. Bu süreçte Arap partilerinin desteği de önem taşıyor.

İsrail yasalarına göre hükümeti kurmakla görevlendirilen milletvekiline 28 gün süre veriliyor. Cumhurbaşkanı bu süreyi 14 gün daha uzatabiliyor. Görevlendirilen milletvekilinin başarısız olması halinde cumhurbaşkanı başka bir milletvekilini görevlendirebiliyor.

Kaynak: AA
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