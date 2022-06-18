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Barajsız İlk Üniversite Sınavının Birinci Oturumu Tamamlandı

ANKA - Güncel
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Barajsız İlk Üniversite Sınavının Birinci Oturumu Tamamlandı

Bu yıl ilk kez puan barajı uygulamasının yapılmayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

Bu yıl ilk kez puan barajı uygulamasının yapılmayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) sona erdi.

2022-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan Tyt'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği Tyt, 165 dakika sürdü. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabında; "2022-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Üçüncü son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından. Puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek. YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

ANKA / Güncel

Halis aygün TYT Güncel Haberler

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