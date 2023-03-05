Barajlar alarm veriyor: Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi Güncel Haberler Barajlar alarm veriyor: Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi Geçen sene yüzde 100 olan barajlar bu sene kurudu İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Barajlar alarm veriyor: Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi Geçen sene yüzde 100 olan barajlar bu sene kurudu KIRKLARELİ - İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Kazandere Barajı geçen sene Mart ayında yüzde 100 seviyelerinden son verilere göre yüzde 5,31'e gerilerken aynı dönemde Papuçdere'de ise yüzde 94,53 seviyesinden yüzde 6,96'ya düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılaya 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz sene Mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 ölçülürken son verilere göre 35.29'a gerilediği gözlemlendi. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Barajın nerdeyse hiçbir alanında su bulunmazken bölge halkı tedirgin. Geçtiğimiz sene Mart ayında Kazandere Barajı yüzde 100 seviyesinde iken ölçülen son verilere göre su seviyesi yüzde 5,31'e, Papuçdere'de ise yüzde 94,53'ten yüzde 6,96'ya geriledi. İstanbul'u desteleyen barajların doluluk oranlarını geçtiğimiz seneye göre kıyaslayacak olursak, Ömerli barajı 91.66'dan 51.34'e, Papuçdere barajı yüzde 94,53'ten yüzde 6,96'ya, Sazlıdere barajı yüzde 63.87'den yüzde 33.26'ya, Büyükçekmece barajı yüzde 94.45'ten yüzde 31.45'e, Alibey barajı yüzde 78.39'dan yüzde 10.87'ye, Terkos barajı yüzde 85'ten yüzde 31.98'e, Kazandere barajı yüzde 100'den yüzde 5.31'e, Elmalı barajı yüzde 96.56'dan yüzde 35.23'e, Darlık barajı yüzde 100'den yüzde 40'a, Istranca barajı yüzde 100'den yüzde 33.87'ye geriledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kazandere Barajı Kırklareli İstanbul Güncel Haberler

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