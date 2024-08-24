Barajda Takılan Balıkçıl Kuş Kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Kandil Barajı'nda piknik yapan vatandaşlar tarafından misinaya takılan bir balıkçıl kuş, kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, barajda misinaya takılan balıkçıl kuşu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kandil Barajı'nda piknik yapan Hakan Kara ve Abdullah Metin, gezintiye çıktıkları sırada bir balıkçıl kuşunun diline misina ve iğnenin takıldığını fark etti.
Kara, baraj kenarındaki balıkçıl kuşunu misina ve iğneden kurtararak yeniden doğaya bıraktı???????.