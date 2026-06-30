Sivas'ta barajın tahliye kapaklarında mahsur kalan 3 dağ keçisi kurtarıldı
Sivas Suşehri'ndeki Kılıçkaya Barajı'nın tahliye kapaklarında mahsur kalan 3 dağ keçisi, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde barajın tahliye kapaklarında mahsur kalan 3 dağ keçisi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kılıçkaya Barajı'nın su tahliye dolu savak kapaklarının bulunduğu bölgede mahsur kalan 3 dağ keçisini gören güvenlik görevlileri durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Suşehri Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Barajın özel güvenlik görevlilerinin de destek verdiği çalışmalarda, dağ keçileri mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.
Kaynak: AA / Faruk Kara