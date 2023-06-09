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Baraja düşen otomobilde cesedi bulundu

Baraja düşen otomobilde cesedi bulundu

Güncel Haberler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde barajdan çıkarılan otomobilde, Hüseyin Kır'ın (78) cansız bedeni bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde barajdan çıkarılan otomobilde, Hüseyin Kır'ın (78) cansız bedeni bulundu.

Tarsus'ta sabah saatlerinde Berdan Barajı'nda sürüklenen otomobili görenler, polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip, sevk edildi. Traktöre bağlanan halat ile sudan çıkarılan araçtan ceset çıktı. Cesedin Hüseyin Kır'a ait olduğu belirlendi. Hüseyin Kır'ın Adana'da yaşadığı, dün Tarsus ilçesine geldiği belirtildi.Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Berdan Barajı Tarsus Güncel Haberler

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