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Bandırma'daki Tarihi Yapıda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Bandırma'daki Tarihi Yapıda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçmişte eski Askerlik Şubesi ve Redif Kışlası Karargahı olarak kullanılan, günümüzde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi eski yerleşkesi olarak bilinen tarihi yapıda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçmişte eski Askerlik Şubesi ve Redif Kışlası Karargahı olarak kullanılan, günümüzde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi eski yerleşkesi olarak bilinen tarihi yapıda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İhsaniye Mahallesi'ndeki yapıda yaklaşık 8 aydır sürdürülen çalışmalarla binanın özgün mimari özelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması ???????amaçlanıyor.

Restorasyon kapsamında sonradan yapılan bazı sıva, bölücü duvar, pencere ve kapılar kaldırılırken, taş ve tuğla yüzeylerdeki özgün mimari unsurlar ortaya çıkarıldı.

Çalışmalar sırasında mevcut projelerde yer almayan bazı mimari ve yapısal izlerin tespit edilmesi üzerine restorasyon kararlarının yeniden değerlendirilmesine ve proje revizyonlarının Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulmasına karar verildi.

Yapının ahşap ve tuğla taşıyıcı elemanları ile çatı sistemi de incelenirken, korunabilecek özgün unsurların muhafaza edilmesine, kullanılamayacak durumdaki bölümlerin ise özgün malzeme ve yapım tekniklerine uygun yenilenmesine özen gösteriliyor.

BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, yaptığı açıklamada, yapının Bandırma'nın önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirterek, restorasyonla tarihi ve mimari kimliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Çalışmaların, ortaya çıkarılan özgün bulgular ile onaylı ve revize projeler doğrultusunda sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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