Banu Karaca, enerjik performansıyla Bodrum'da büyük beğeni topladı

Turuncu bir elbiseyle sahneye çıkan güzel şarkıcı, hareketli ve sevilen pop şarkılarıyla programına enerji kattı ve eğlencenin nabzını yüksekte tuttu. Banu Karaca, son dönemlerin fenomen şarkısı 'Aşkın Olayım'ı seslendirerek büyük ilgi gördü. Ayrıca, Özkan Uğur'a olan saygısını dile getirdi. Gecenin finalinde ise 'Yalnızlık Senfonisi' şarkısıyla dinleyenleri büyüledi.

Turuncu bir elbiseyle sahneye çıkan güzel şarkıcı, hareketli ve sevilen pop şarkılarıyla programına enerji kattı ve eğlencenin nabzını yüksekte tuttu.

Özellikle son dönemlerin fenomen şarkısı "Aşkın Olayım"ı seslendiren Banu Karaca, şarkının herkes tarafından sahiplenildiğini vurgulayarak, "Şarkıyı söyleyen Beşiktaşlı, ben fanatik Fenerbahçeliyim ve Galatasaraylılar da bu şarkıya bayılıyor" dedi. Sahnedeki güçlü sesi ve etkileyici dans performansıyla da büyük takdir toplayan sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir Bodrum gece yaşattı.

Özkan Uğur'u da unutmayan Banu Karaca, MFÖ'nün "Ele Güne Karşı Yapayalnız" şarkısını seslendirerek, geçtiğimiz yakın zamanda hayatını kaybeden müzik dünyasının efsane ismine olan saygısını dile getirdi. "Yeri asla dolmayacak bir ismi kaybettik. Bizim için çok önemli biriydi. Allah mekanını cennet eylesin, huzurlar içinde uyusun" diyerek duygusal anlar yaşattı.

Gecenin finalinde "Yalnızlık Senfonisi" şarkısıyla dinleyenlerini adeta büyüleyen Banu Karaca, coşkulu alkışlar eşliğinde sahnesini muhteşem bir şekilde noktaladı.