Kadıköy'de kendisini bankacı olarak tanıttığı mağduru dolandıran zanlı tutuklandı

Kadıköy'de, kendisini banka personeli olarak tanıtan dolandırıcı, 62 yaşındaki şahsı 809 bin lira dolandırarak yakalandı. Zanlı tutuklandı.

Kadıköy'de cep telefonuyla aradığı kişiye kendisini banka personeli olarak tanıtıp yönlendirmeleri sonucu 809 bin lirasını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde yaşayan N.Ö.'nün (62), 7 Ocak'ta cep telefonuyla arayan kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin, aradığı müştekiye kendisini banka personeli olarak tanıttığını, mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı bahanesi ve yönlendirmesiyle belirttiği hesaba 809 bin lira göndermesini sağlayarak şüpheliyi dolandırdığı anlaşıldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.D.'yi (22) aynı gün gözaltına alarak emniyete getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
