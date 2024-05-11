Bangladeşli Dağcılar Himalaya'da Filistin Bayrağı Açtı

Bangladeşli dağcılar, tırmandıkları Himalaya Dağları'nda Filistin bayrağı açarak "Özgür Filistin" sloganı attı.

AA muhabirine konuşan Bangladeşli BD Tur grubu üyeleri, Himalaya Dağları'nda 10 gün süren tırmanışın ardından ulaştıkları Nepal'deki Thorong-La Geçidi'nde Filistin bayrağı açtı.

Deniz seviyesinden 5 bin 416 metre yükseklikteki geçitte "Özgür Filistin" sloganı atan dağcılardan Tamim Muntasir, "Şansımıza, geçitte kalabalık bir İsrail yürüyüş kafilesi de vardı. Böylelikle bayrak açmamız ve slogan atmamız daha da anlamlı oldu." dedi.

Bangladeşli dağcılar, İsrailli grubun bazı üyelerinin Filistin'e destek için yapılan eylemden rahatsızlık duyduğunu fakat tartışma yaşanmadığını kaydetti.

BD Tur grubu lideri Rahi Rafsan, "Filistinlilerle dayanışma göstermek veya İsraillileri bu hususta utandırmak Gazze'deki soykırımı durdurur mu bilmiyorum ama elimizden gelen bu." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 943 Filistinli öldürüldü, 78 bin 572 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.