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Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox's Bazar'daki heyelanlarda 9 kişi yaşamını yitirdi

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Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda, Rohingya kampları ve çevresinde ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanları güvenli yerlere gitmeye çağırdı.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinin, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) sığındığı kamplarda ve diğer kesimlerinde meydana gelen heyelanlarda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Cox's Bazar'da bir süredir devam eden şiddetli yağışlar, heyelanlara yol açtı.

Bölgede Arakanlı Müslümanların sığındığı kamplarda ve diğer kesimlerde meydana gelen heyelanlarda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, yağışların heyelan riskini artırdığı uyarısında bulunarak, yüksek riskli bölgelerde yaşayanlara daha güvenli yerlere gitmeleri için çağrı yaptı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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