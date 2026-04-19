Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti
Bangladeş'in 6 bölgesinde cumartesi günü yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Ölümler, kırsal alanda tarım işçileri arasında gerçekleşti. Ülkede yıldırım kaynaklı ölümler, kurak mevsimden yağmurlu mevsime geçiş döneminde artış gösteriyor.
DAKKA, 19 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu cumartesi günü 6 farklı bölgede 12 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklara göre, yıldırım düşmesi kaynaklı ölümlerin çoğu, kırsal kesimlerde insanların tarım arazilerinde çalıştığı sırada gerçekleşti.
Bangladeş'te yılın bu döneminde kurak mevsimden yağmurlu yaz mevsimine geçilirken yıldırım kaynaklı ölümler sıkça görülüyor.
Verilere göre son yıllarda ülkede yıldırım kaynaklı can kayıplarında artış yaşandı.
Kaynak: Xinhua