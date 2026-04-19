Haberler

Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş'in 6 bölgesinde cumartesi günü yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Ölümler, kırsal alanda tarım işçileri arasında gerçekleşti. Ülkede yıldırım kaynaklı ölümler, kurak mevsimden yağmurlu mevsime geçiş döneminde artış gösteriyor.

DAKKA, 19 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu cumartesi günü 6 farklı bölgede 12 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklara göre, yıldırım düşmesi kaynaklı ölümlerin çoğu, kırsal kesimlerde insanların tarım arazilerinde çalıştığı sırada gerçekleşti.

Bangladeş'te yılın bu döneminde kurak mevsimden yağmurlu yaz mevsimine geçilirken yıldırım kaynaklı ölümler sıkça görülüyor.

Verilere göre son yıllarda ülkede yıldırım kaynaklı can kayıplarında artış yaşandı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

