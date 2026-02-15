Bangladeş Milliyetçi Partisi Genel Başkanı: Çin'i Önemli Bir Kalkınma Ortağı Olarak Görüyoruz

DAKKA, 15 Şubat (Xinhua) -- Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Başkanı Tarık Rahman, Çin'i uzun süredir önemli bir kalkınma ortağı olarak gördüklerini belirterek, iki ülkenin ortak kalkınma için birlikte çalışmayı sürdürmesini umduklarını söyledi.

Rahman söz konusu açıklamayı cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua'nın sorusunu yanıtlarken yaptı.

Bangladeş perşembe günü ulusal parlamento seçimini gerçekleştirdi. Bangladeş Seçim Komisyonu tarafından cuma günü açıklanan resmi sonuçlara göre seçim, BNP'nin zaferiyle sonuçlandı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın oğlu olan Tarık Rahman'ın yeni hükümetin başbakanı olması bekleniyor.