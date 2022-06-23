Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68'e çıktı - Haberler

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Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68'e çıktı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 68'e çıktı

Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Resmi verilere göre, sellerde kuzeydoğu Sylhet bölgesinde 46, kuzey ve orta Mymensingh bölgesinde 18, kuzey Rangpur bölgesinde 4 kişi öldü.

Söz konusu bölgelerde son 3 günde devam eden seller nedeniyle 4 binden fazla kişi su kaynaklı hastalıklara yakalandı.

Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş gösterdi. Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu mensupları da katıldı.

Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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