Bangladeş'te Seçimlerle Aynı Gün Anayasa Reformu Referandumu Yapılacak

Güncelleme:
Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, Şubat 2026'da yapılacak seçimler ile aynı gün anayasa reformu için referandum düzenleneceğini açıkladı. 'Temmuz Ulusal Bildirgesi' adı verilen reform paketinde 30 önemli değişiklik öneriliyor.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, Şubat 2026'da yapılması planlanan seçimlerle aynı gün, anayasal reforma ilişkin de referandum yapılacağını açıkladı.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Yunus, "Temmuz Ulusal Bildirgesi" başlıklı anayasal reform referandumuna ilişkin konuştu.

Şubat ayının ilk yarısında yapılması planlanan seçimlerle aynı gün anayasal reform için de referandum düzenleneceğini açıklayan Yunus, oylamanın aynı gün yapılmasının katılımı artıracağına işaret etti.

"Temmuz Ulusal Bildirgesi"

Yunus önderliğinde kurulan "Ulusal Mutabakat Komisyonu"nun hazırladığı "Temmuz Ulusal Bildirgesi" bazı yasa değişikliklerini ve hukuki düzenlemeleri kapsıyor.

Bu kapsamda bildirge, iki meclisli parlamento, başbakanın görev süresinin sınırlandırılması, yargı bağımsızlığının genişletilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve kadınların temsilinin artırılması dahil olmak üzere 30 önemli reform önerisi içeriyor.

Söz konusu bildirgenin imzaya açıldığı 17 Ekim'de, bildirgeyi protesto etmek amacıyla bazı gruplar Ulusal Parlamento etrafında gösteri düzenlemiş, kolluk kuvvetleri protestoculara müdahale etmişti.

Protestocular, geçen yıl eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in devrildiği kitlesel ayaklanmalarda hayatını kaybedenlerin, hukuki değişiklikleri kapsayan bildirgede ele alınmadığını savunmuştu.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
