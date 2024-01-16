Bangladeş'te Sakrain Festivali Renkli Kutlamalarla Başladı

ÇEKİM ZAMANI: 14 Ocak 2024

Kutlamalardan çeşitli görüntüler

Bangladeş'in başkenti Dakka'da halk, renkli ışıklar ve havai fişekler eşliğinde Sakrain Festivali'ni kutlamak için bir araya geldi.

Ghuri Utsob veya Uçurtma Festivali olarak da bilinen Sakrain Festivali, Bengal takviminin dokuzuncu ayı olan Poush'un sonunda kutlanıyor.

Sakrain Festivali, Bangladeş kültüründe birlik ve dostluğun simgesi olarak kabul edildiği için büyük bir öneme sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor.(XHTV)