Bangladeş'te Çin ile Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü Kapsamında Drone Gösterisi Düzenlendi

DAKKA, 16 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bengal Yeni Yılı ve Bangladeş ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında bir drone gösterisi düzenlendi, 14 Nisan 2025. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)