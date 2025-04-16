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Bangladeş'te Çin ile Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü Kapsamında Drone Gösterisi Düzenlendi

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DAKKA, 16 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bengal Yeni Yılı ve Bangladeş ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında bir drone gösterisi düzenlendi, 14 Nisan 2025. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)

DAKKA, 16 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bengal Yeni Yılı ve Bangladeş ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında bir drone gösterisi düzenlendi, 14 Nisan 2025. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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