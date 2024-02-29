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Bangladeş'te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir restoranda yangın çıktı. Yangında 43 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Öte yandan kurtarma ekipleri, 42'si bilinçsiz olmak üzere 75 kişiyi binadan kurtarmayı başardı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Kacchi Bhai adlı 7 katlı restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

42'Sİ BİLİNÇSİZ OLMAK ÜZERE 75 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Kurtarma ekipleri, 42'si bilinçsiz olmak üzere 75 kişinin binadan kurtarıldığını belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.

Bangladeş'te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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