Bangladeş Havalimanında Yangın: 21 Uçuş İptal Edildi

DAKKA, 20 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş Sivil Havacılık ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Şeyh Beşir Uddin'in açıklamasına göre, Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde meydana gelen yıkıcı yangın, yaklaşık 21 uçuşun yönünün değiştirilmesine veya iptal edilmesine neden oldu.

Danışman, cumartesi günü yerel saatle 14.15 civarında çıkan yangının ardından havalimanının cumartesi gecesi yerel saatle 21.00'e kadar faaliyetlerine yeniden başlama hedefine başarıyla ulaştığını bildirdi.