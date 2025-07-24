Bangladeş Geçiş Hükümeti, Orta Doğu'da Barış İçin Uluslararası İş Birliği Çağrısında Bulundu

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus'un yardımcısı Anisuzzaman Chowdhury, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası toplumu, Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlama çabalarına daha etkin şekilde katılmaya çağırdı.

Chowdhury, BM Güvenlik Konseyi'nde üst düzey katılımlı açık oturumla İsrail-Filistin sorununun ele alındığı toplantıda konuştu.

Gazze'de artan şiddetten ve sivillerin yaşadığı acılardan derin endişe duyduklarını belirten Chowdhury, BM ile uluslararası toplumu, Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlama çabalarına daha etkin biçimde katılmaya çağırdı.

İsrail'in açlık, zorla yerinden etme ve şiddet yöntemlerini kullanarak Filistin halkına yönelik "sistematik etnik temizlik" yürüttüğünü söyleyen Chowdhury, ülkesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da da devam eden şiddeti kınadığını vurguladı.

Chowdhury, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılabilmesi için BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) desteğin artması gerektiğini dile getirdi.

Suriye, İran ve Lübnan'a son dönemde düzenlenen saldırıları da kınadıklarını ifade eden Chowdhury, İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki yasa dışı işgaline de son vermesi gerektiğini belirtti.

Hindistan: (Gazze'de) İnsani yardımlar güvenli, sürdürülebilir şekilde ve zamanında ulaştırılmalı

Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Parvathaneni Harish de Gazze'deki "aralıklı ateşkeslerin" halkın her gün karşı karşıya kaldığı ciddi insani sorunları çözmek için yeterli olmadığını, gıda kıtlığı, yetersiz sağlık hizmetleri ve eğitime erişim eksikliği gibi zorlukların devam ettiğini söyledi.

Sağlık ve eğitim alanındaki durumun da endişe verici olduğuna dikkati çeken Harish, "Bu bağlamda, sürmekte olan insanlık dramının devam etmesine izin verilmemelidir. İnsani yardımlar güvenli, sürdürülebilir şekilde ve zamanında ulaştırılmalıdır." dedi.

Harish, "Barışın alternatifi olmadığına" işaret ederek, "Derhal ateşkes ilan edilmelidir. Tüm esirler serbest bırakılmalı, diyalog ve diplomasi bu hedeflere ulaşmak için izlenmesi gereken tek geçerli yoldur." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Filistin meselesine bağlılığının "sarsılmaz" olduğunu dile getiren Harish, Hindistan'ın kalıcı barışa giden yolun iki devletli çözümden geçtiğini yinelediğini kaydetti.