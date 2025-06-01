Bangladeş Eski Başbakan Hasina'ya 'İnsanlığa Karşı Suç' İddiası

Bangladeş Eski Başbakan Hasina'ya 'İnsanlığa Karşı Suç' İddiası
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Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'i ülkede geçen yıl gerçekleşen kamuda kontenjan protestolarına yönelik şiddetli müdahaleler nedeniyle 'insanlığa karşı suç' işlemekle itham etti. Hasina’nın yanı sıra diğer yetkililer hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'i ülkede geçen sene çıkan kamuda kontenjan protestolarına yönelik şiddetli müdahalelerdeki rolü nedeniyle "insanlığa karşı suç" işlemekle itham etti.

ICT Başsavcısı Muhammed Tajul İslam, başkent Dakka'da yapılan ve canlı yayınlanan duruşmada iddianameyi heyete sundu.

İddianamede, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolara yönelik müdahaleleri nedeniyle Hasina, eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ile Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlandı.

Mahkeme, suçlamaları kabul ederek, Hasina, Kamal ve Al-Mamun için yakalama kararı çıkardı ve yetkililerden, 16 Haziran'a kadar sanıkları mahkemeye getirmelerini istedi.

Bangladeş'te Ağustos 2024'te hükümet karşıtı protestolar sebebiyle ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "işkence gibi insanlığa karşı suçlar" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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